16 تحذيرا من «السكة الحديد» لركاب القطارات: غرامات تصل لـ421 جنيها

أطلقت هيئة السكة الحديد، 16 تحذيرا جديدا للركاب المسافرين عبر قطارات السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري المخالفين لتعليمات الهيئة، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، وضمان حركة مسير القطارات، موضحة أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تقل يوميا نحو 1.1 مليون راكب، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي متحور أوميكرون.

غرامات فورية على المخالفين لتعليمات السكة الحديد

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّها ستفرض غرامات فورية على المخالفين لتعليماتها، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، دون حدوث أي معوقات، مطالبة بعدم استقلال القطارات دون تذكرة، وعدم الركوب بين فواصل عربات القطارات وعدم التدخين داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات، علاوة على عدم إلقاء المخلفات داخل عربات القطارات وعلى أرصفة المحطات، وعدم نقل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات.

16 غرامة فورية على الركاب المخالفين لتعليمات السكة الحديد

1- 420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات.

2- 420 جنيها غرامة حمل أثقال كبيرة تؤرق ركاب القطار.

3- 200 جنيه غرامة العبث بمعدات وآلات السكة الحديد.

4- 200 جنيه غرامة اعتلاء أسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.

5- 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.

6- 50 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية.

7- 40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

8- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة.

9- 20 جنيها غرامة استقلال قطارات تحيا مصر دون تذكرة.

10- 50 جنيها غرامة النزول أو الصعود من القطارات أثناء سيرها.

11- 50 جنيها غرامة على أي راكب يقوم بإلقاء المخلفات داخل القطارات أو المحطات.

12- 50 جنيها غرامة العبور من الأماكن الغير مخصصة لعبور المشاه.

13- 50 جنيها غرامة دخول أي راكب المحطات دون تذكرة.

14- 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامات داخل القطارات والمحطات.

15- 70 جنيها غرامة التدخين داخل القطارات والمحطات.

16- 421 جنيها غرامة اصطحاب الحيوانات الأليفة داخل القطارات.