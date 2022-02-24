السكة الحديد: تعديل مواعيد 4 قطارات بخط بنها منوف بدءا من 1 مارس

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات على خط (بنها / منوف) والعكس تلبية لرغبات جمهور الركاب، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، وهي كالتالى:

1- تعديل ميعاد قطار رقم 603 ركاب (بنها / منوف) ليقوم الساعة 04.35 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل منوف الساعة 05.25 طبقا للجدول المرفق

2- تعديل ميعاد قطار رقم 604 ركاب (منوف / بنها) ليقوم الساعة 04.40 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل بنها الساعة 05.30 طبقا للجدول المرفق.

3- تعديل ميعاد قطار رقم 605 ركاب (بنها / منوف) ليقوم الساعة 05.40 بدلاً من الساعة 05.55 ويصل منوف الساعة 06.30 طبقا للجدول المرفق.

4- تعديل ميعاد قطار رقم 606 ركاب (منوف / بنها) ليقوم الساعة 05.35 بدلاً من الساعة 05.50 ويصل بنها الساعة 06.25 طبقا للجدول المرفق.

السكة الحديد: إجراءات مشددة ضد أوميكرون

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات مشددة ضد متحور أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من خطر الإصابة بعدوي أوميكرون، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال تعقيم بصفة دورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن قطارات السكة الحديد، تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا.

السكة الحديد: نعمل على تقليل حوادث القطارات

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة شاملة، لتطوير منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنه لا يوجد أى قطار قديم يعمل على خطوط السكك الحديدية.