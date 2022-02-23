الوزير: إنشاء مركز صيانة لمعدات السكة الحديد بالتعاون مع شركة نمساوية

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور جورج شتلفريد، سفير النمسا بالقاهرة ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في كافة قطاعات السكك الحديدية، اليوم، في حضور قيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.

تطوير مرفق السكة الحديد بكافه قطاعاته

وأكد وزير النقل أنّ اللقاء يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد بكافه قطاعاته سواء في مجال البنيه التحتية أو الوحدات المتحركة أو نظم الإشارات أو غيرها من القطاعات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ هذا التطوير مؤكدا على التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع الشركات النمساوية في هذا المجال.

توريد ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد

وبحث الوزير خلال الاجتماع موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها حيث تم التباحث مع شركة «بلاسر النمساوية»، حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعات توريد ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وشبكة القطار الكهربائي السريع، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون لإنشاء مركز صيانة بمصر، لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الماكينات التي سبق توريدها بالإضافة إلى الماكينات التي ستورد حديثا، بهدف الحفاظ على المستوى الفني الجيد لها وزيادة عمرها الافتراضي كما تم مناقشة مشروع الشراكة بين شركة «فويست البين»، النمساوية، فيما يخص ورش العباسية لإنتاج المفاتيح والمعدات وتزويد الورش بالتكنولوجيا الحديثة.

وأكد وزير النقل على ضرورة تفعيل هذه الشراكة من خلال إنشاء خط جديد بالكامل وتشغيله تحت إدارتها لإنتاج المفاتيح في مصر والإشراف على الخط الحالي الذي ينتج المفاتيح في ورش العباسية للسكك الحديدية.

ثم قامت الشركات النمساوية باستعراض فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين في مشروعات تحديث وتطوير خطوط السكك الحديدية وتوريد معدات ذات تكنولوجيا خاصة لفحص مكونات السكة والوحدات المتحركة فضلا عن إمكانية التعاون في مجال دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات بدءا من التخطيط ودراسة الجدوى وصولاً للبنية التحتية.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف اللقاءات بين الشركات النمساوية وهيئة السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة لسرعة البدء في كافة المشروعات المتفق عليها ودراسة مشروعات التعاون المستقبلي المشترك وفقاً لاحتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية.