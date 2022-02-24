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السكة الحديد: تذاكر مميكنة لعبور البوابات الإلكترونية في 5 محطات

وزير النقل: سنقضي على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات

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توفيق شعبان
01:20 م | الخميس 24 فبراير 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، تشغيل البوابات الإلكترونية في 5 محطات، لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذاكر القطارات، ومنع ركوب القطارات دون تذكرة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذاكر القطارات، تبدأ بـ20 جنيها حتى 100 جنيه، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 360 مليون راكب سنويا بواقع مليون راكب يوميا.

تشغيل البوابات الإلكترونية بـ5 محطات داخل السكة الحديد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تشغيل البوابات الإلكترونية بـ5 محطات داخل السكة الحديد، وهما (مصر برمسيس - الجيزة - الإسكندرية - دمنهور - سيدي جابر)، موضحا أنه تم نشر مفتشي التذاكر على البوابات الإلكترونية، لتعريف الركاب كيفية استخدام تذاكر القطارات، أثناء عبور البوابات الإلكترونية، لافتا إلى أن جميع المحطات تخضع لأعمال تعقيم وتطهير كل ساعتين، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون.

تذاكر مميكنة لعبور البوابات الإلكترونية 

وأكد المصدر، أنه يجرى حاليا استخراج تذاكر مميكنة لعبور البوابات الإلكترونية لإستقلال قطارات السكة الحديد، لمنع ركوب القطارات بدون تذكرة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من أى مكروه، مضيفا أنه يجرى تغريم أى راكب يستقل القطارات تحيا مصر بدون تذكرة 20 جنيها، و50 جنيها للقطارات الروسية، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و40 جنيها للقطارات الـVIP، و100 جنيه غرامة استقلال قطارات TOP VIP بدون تذكرة.

وزير النقل: لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على تقليل حوادث القطارات، إضافة إلى القضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، مؤكدا أن البوابات الإلكترونية التى جرى تركيبها كمرحلة أولى في 5 محطات بالسكة الحديد، ستعمل على مواجهة المتهربين من دفع قيمة تذاكر القطارات، قائلا: «لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة، وسنقضي على ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة».

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بقلم توفيق شعبان