غدا.. قطع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 15 منطقة غدا بداية من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء من نفس اليوم، وتضمنت المناطق التى تشهد قطع مياه الشرب بالقاهرة، منطقة العزب واستراحة الوزير وعزبة شنودة البحرية، وشارع جسر السويس والالف مسكن، ومنشية التحرير وميدان سفير وميدان الاسماعيلية وترميف ومتفرعاتهم والماظة والسبع عمارات ومستشفى الجلاء وارض الجولف التابعة لمصر الجديدة وقاعدة الماظة وشارع شركات البترول بمسطرد، وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب مع توفير سيارات مياه وفى حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125.

وظائف بشركة مياة الشرب بالقاهرة

كما أعلنت شركة مياة الشرب بالقاهرة فى بيان لها عن حاجتها لشغل وظائف بدرجة مدير عام وهى مدير عام الادارة العامة للايرادات جنوب، ومدير عام الادارة العامة للعدادات شمال، ومدير عام الادارة العامة للعدادات شرق، ومدير عام الادارة العامة للعدادات جنوب، وتضمنت اشتراطات التقديم ان يكون المتقدم من العاملين بالشركة أو الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقضاء المدة البينيه المقرره قانونا فى الدرجة الأدنى بأن يكون قضى مدة عامين كاملين بالدرجة الأولى، وان يكون حاصل على مؤهل عال مناسب للوظيفة المتقدم لها طبقا لما هو محدد ببطاقة الوصف الوظيفى لتلك الوظيفة، وألا يتقدم العامل لشغل أكثر من وظيفة من الوظائف الواردة بالاعلان، وألا يكون محال لمحاكمة تأديبية أو جنائية، واجتياز البرامج التدريبية التى تنظمها الشركة القابضة فى هذا الشأن طبقا للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة.

اجراءات التقديم للوظائف

وأكدت شركة مياة الشرب بالقاهرة أن طلبات التقديم تقدم على النموذج المعد لذلك بإدارة خدمة العاملين بالدور الأول بمبنى الإدارة بـ42 شارع رمسيس بالقاهرة ،ويرفق به ملف من أصل خمس صور ويشمل السيرة الذاتية للمتقدم، والانجازات التى حققها من خلال مدة عمله السابقة، ومقترح التطوير للوظيفة المتقدم لشغلها، وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به البيانات الشخصية والبيانات الوظيفية كامله كالتدرج الوظيفى والتنقلات والاجازات والجزاءات والدورات التدريبية و6 صور شخصية حديثة والتقديم مستمر حتى نهاية الشهر الجارى.