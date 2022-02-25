«لبن وجبنة وبيض».. كيف تحمي أطفالك من كورونا بوجبة إفطار صحية؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المكونات التي يجب أن تراعي الأمهات أن تكون متوفرة في وجبة إفطار الأطفال، من أجل حمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

مكونات وجبة الإفطار الصحية للأطفال لحمايتهم من كورونا

اللبن.

الجبن.

البيض المسلوق.

فواكة مقطعة أو مجففة.

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نصائح مهمة لبناء عظام سليمة للأطفال

في سياق آخر، كانت «الصحة» قد قدمت العديد من النصائح، من أجل بناء عظام سليمة للأطفال، من أهمها الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والقهوة والشاي إلى جانب تناول العديد من الأطعمة الصحية.

وأوضحت أنه يجب تقديم وجبات للأطفال تحتوي على «فيتامين أ» الموجود في: الكبدة، الجزر، الخضروات الورقية، منتجات الألبان، القرع، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على «فيتامين ب» الموجود في: البقوليات، منتجات الألبان، الكبدة، اللحوم الحمراء، بجانب الأطعمة التي تحتوي «فيتامين ج» الموجود في: الخضروات مثل الفلفل الرومي والبطاطا، والفواكه مثل البرتقال والجوافة.

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وأكدت وزارة الصحة أن يجب على الأطفال تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، الموجود في: اللحوم الحمراء، البيض، الخضروات الورقية الداكنة مثل: السبانخ والملوخية، البقوليات، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك الموجود في اللحوم الحمراء والبقوليات.

ومن ضمن قائمة الأطعمة التي أوضحت «الصحة» أهميتها للأطفال هي التي تحتوي على الزنك، الموجود في: المكسرات، البيض، اللحوم الحمراء، البقوليات، إلى جانب الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الموجود في: المكسرات، السمسم، الخضروات مثل البامية، منتجات الألبان بأنواعها المختلفة.