جامعة «الوادي الجديد» تختتم أعمال القوافل البيطرية والزراعية

اختتمت جامعة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، أعمال القوافل الطبية البيطرية والزراعية، والتي شملت عددا من مراكز وقرى المحافظة، ونظمتها كلية الطب البيطري والزراعة بالجامعة، بالتعاون والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والزراعة بالوادى الجديد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

خدمة المناطق النائية في العلاج البيطري والزراعة

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الجامعة حريصة على تنظيم القوافل البيطرية العلاجية والزراعية الإرشادية، التي تستهدف مراكز وقرى المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك لتوصيل الخدمات البيطرية والإرشادات الزراعية في تلك المناطق النائية.

وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، أن هذا يأتي انطلاقا من دور الجامعة التنموي والمجتمعي، والذي تسعى إلى تحقيقه من خلال تعظيم الخدمات المقدمة للمناطق النائية.

علاج أكثر من 4 آلاف حالة بيطرية بالقرى النائية

ومن جانبه أشار الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، إلى أن القوافل البيطرية استهدفت عددا من القرى منها باريس والخارجة وبلاط والداخلة، لتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمناطق النائية والأكثر احتياجا، مضيفاً أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمة البيطرية العلاجية لأكثر من 4800 حالة متنوعة من الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول والدواجن، وإجراء عدد من العمليات الجراحية.

ولفت عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، إلى أن القوافل البيطرية شارك فيها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب بكلية الطب البيطري، من أقسام الجراحة والتوليد وطب الحيوان وأمراض الدواجن والسموم والتغذية الإكلينيكية والصحة البيطرية، باستخدام الأشعة التلفزيونية.

الممارسات الصحيحة للزراعة

وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، إن القوافل الزراعية شارك فيها أساتذة من قسم الأراضي والمياه والبساتين والفاكهة والخضر والمحاصيل ووقاية النبات وأمراض النبات والإنتاج الحيواني والداجني وعلوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان والاقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي والإرشاد الزراعي، حيث تم عقد سلسلة من الندوات الإرشادية للمزارعين بالقرى المستهدفة والرد على استفسارات المزارعين والمشكلات التى تواجههم، كما قام أعضاء هيئة التدريس بتوضيح الممارسات الزراعية السليمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي من أي مشروع زراعي.

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، توجه بالشكر لأعضاء القوافل البيطرية الزراعية من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وأجهزة معاونة على ما قدموه من أعمال لخدمة مربي الثروة الحيوانية والمزارعين بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة التنمية الزراعية، والنهوض بالثروة الحيوانية بالوادي الجديد.