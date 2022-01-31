الطب البيطري بالغربية: تحصين 39 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، نجاح القوافل البيطرية بمختلف الإدارات في تحصين ما يقرب من 39 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

تحصين 39 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

وجاء ذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت في 22 يناير الجاري وتستمر لمدة شهر.

وكشف الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف حيوان من الأبقار، و42 ألف من الضأن.

الطب البيطري: توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية

كما أوضح «أنور»، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة وفق معايير جدول زمني خلال الفترة المقبلة حفاظا على تنمية الثروة الحيوانية.

وتابع مدير الطب البيطري، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

لجان ثابتة ومتنقلة لتلقيح الماشية

كما طالبت المديرية جميع المربين بالغربية بالتنسيق الكامل والتعاون مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة من باب إلي باب، مؤكدة أن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار عشرة جنيهات وللضأن 2.75 جنيه وفق الأسعار المحددة من هيئة الخدمات البيطرية بالقاهرة.