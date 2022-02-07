الطب البيطري بالغربية: تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، عن الانتهاء من تحصين ما يقرب من 72 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والماعز الضأن، ضد مرض الجلد العقدي، على مستوى قرى ومراكز: طنطا، المحلة، زفتى، كفر الزيات، بسيون، قطور، سمنود، السنطة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت 22 يناير الماضى وتستمر لمدة شهر.

المستهدف تحصينه 175 ألف حيوان

كشف حاتم أنور مدير هيئة مديرية الطب البيطري بـ الغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألفا من الأبقار، و42 ألفا من الضأن، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة حفاظا على تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة إنتاجيتها بكافة مزارع المحافظة.

وأشار «أنور» إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

التنسيق مع الأطباء البيطريين

ناشد مسؤولو مديرية الطب البيطري، كافة المربين بالتنسيق الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار بسعر 10 جنيهات وللضأن 2.75 جنيه.