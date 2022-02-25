فتح باب التصويت في انتخابات المهندسين.. 750 ألف ناخب و1750 مرشحا

بدأت عملية التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين 2022 في العاشرة من صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساء، ويحق فيها لأكثر من 750 ألف ناخب الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على كافة المراكز النقابية، وتشمل المرحلة الأولى اختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكافة المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.

وأوضحت اللجنة أنه مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية من شعب «الكهربائية والمدنية والميكانيكا والمعمارية»، 3 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، أما بخصوص شعب «تعدين وبترول وفلزات- الكيميائية النووية- صناعة الغزل والمنسوجات»، فمطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية، 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن تجرى المرحلة الثالثة من الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس 2022 وتشمل الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وكان المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أكد أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصلت إلى 317 لجنة فرعية يتم تغطيتهم جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليهم 25 لجنة عامة قضائية علي شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

إجراءات التصويت في انتخابات نقابة المهندسين

وبخصوص إجراءات التصويت أوضح «السيد»، أنها تشمل ما يلي:

1- تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

2- تسجيل إلكتروني كامل لحضور المهندسين.

3- أكدت اللجنة ضرورة طباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات.

4- يتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات.

5- يجب احضار بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين.

6- تسديد اشتراك النقابة المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات «آخر سداد 2020»، وقدر قررت اللجنة مد فترة سداد الاشتراكات لحين انتهاء العملية الانتخابية.

انتخابات نقابة مهندسين القاهرة

وبخصوص نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة فتجرى في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وأكد الدكتور مهندس محسن شاهين عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة المشرفة على نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة 2022، أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت 240 ألف مهندس، علما بأن من لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية، يتخطى 750 ألف مهندس ويزيد، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد «شاهين»، على أن كل لجنة بها وكيل نيابة، ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي، إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة