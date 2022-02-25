سوسن بدر توجه رسالة إلى سلوى خطاب: بحبك يا عشرة العمر

عبرت الفنانة القديرة سوسن بدر عن حبها الشديد لصديقتها الفنانة سلوى خطاب، ووجهت رسالة إلسها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

سوسن بدر لسلوى خطاب: الصاحبة الجدعة

نشرت سوسن بدر صورة تجمعها بسلوى خطاب، وعلقت عليها قائلة: «عشرة العمر والصاحبة الجدعة أم دم سكر.. بحبك يا سلوى».

تكريم سوسن بدر من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قام بتكريم الفنانة سوسن بدر على هامش فعاليات حفل افتتاح المهرجان في دورته السادسة الذي أقيم الأربعاء الماضي، وعبرت الفنانة القديرة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، كما قامت بتقديم الشكر إلى المخرج إنعام محمد علي لأنها كانت السبب في ظهورها وإسناد دور بطولة إليها في بداية حياتها الفنية.

وقالت «بدر» أثناء تكريمها من المهرجان: ««قلبي بيدق وحاسة بفرحة كبيرة، فعلا يوم مميز في مشواري، وأنا سعيدة بالمهرجان وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في دوراته المقبلة.

آخر أعمال سوسن بدر

وفي سياق أخر يعرض خلال الفترة الحالية لسوسن بدر الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» الذي حقق نجاحا كبيرًا من بداية عرضه على شاشة قناة dmc، حيث يتفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداث العائلة التي تدور حولها أحداث العمل.

أبطال مسلسل أبو العروسة

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان سيد رجب وسوسن بدر، محمود حجازي، ولاء شريف، كارولين عزمي، نيرمين الفقي، مدحت صالح، صفاء الطوخي، أحمد صيام، ديانا هشام، نانسي صلاح، محمد رضوان، نور محمود، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.