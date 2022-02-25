لجان تصويت انتخابات «المهندسين» في القاهرة تتحول لمقر صلاة الجمعة (صور)

شهدت انتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة والتي تقام بالحديقة الصينية بمركز المؤتمرات أداء صلاة الجمعة في مقر الخيمة الكبيرة التي تضم لجان التصويت، حيث قام أحد الشيوخ بتلاوة القرآن في الإذاعة الداخلية للجنة.

انتخابات نقابة المهندسين

كما تم فرش أرضية مقر اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في القاهرة حتى يتسنى أداء صلاة الجمعة للحضور، وقد شهدت الانتخابات إقبالا متوسطا لعملية التصويت التي بدأت في العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، ومن المقرر وقف التصويت لنحو 10 دقائق لأداء صلاة الجمعة.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وتنوعت أساليب وصور الدعايا الانتخابية ما بين توزيع بونبون وبوسترات وأوراق دعائية للمرشحين، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في نقابة مهندسين القاهرة 240 ألف من اجمالي أكثر من 750 ألف ناخب على مستوى الجمهورية لهم الحق في الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على كل المراكز النقابية على مستوى الجمهورية.

النقابات الفرعية

وتجري الانتخابات على ثلاث مراحل تبدأ اليوم اليوم المرحلة الأولى باختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكافة المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.