إقبال متوسط في انتخابات المهندسين بالقاهرة ووقف التصويت لصلاة الجمعة

شهدت انتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة، والتي تقام بالحديقة الصينية بمركز المؤتمرات إقبالا متوسطا لعملية التصويت التي بدأت في العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، ومن المقرر وقف التصويت لنحو ساعة لأداء صلاة الجمعة.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وتنوعت أساليب وصور الدعايا الانتخابية ما بين توزيع بونبون وبوسترات واوراق دعائية للمرشحين، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في نقابة مهندسين القاهرة 240 ألف من إجمالي أكثر من 750 ألف ناخب على مستوى الجمهورية لهم الحق في الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على كل المراكز النقابية على مستوى الجمهورية.

النقابات الفرعية

وتجري الانتخابات على ثلاث مراحل تبدأ اليوم اليوم المرحلة الأولى باختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الحالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكل المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.

وأوضحت اللجنة أنه مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية من شعب «الكهربائية والمدنية والميكانيكا والمعمارية» 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، أما بخصوص شعب «تعدين وبترول وفلزات - الكيميائية النووية - صناعة الغزل والمنسوجات»، فمطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية، 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن تجرى المرحلة الثالثة من الإنتخابات يوم الجمعة 11 مارس 2022 وتشمل الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

والجدير بالذكر، أن صلاة الجمعة سيتم أداؤها في مقر التصويت.