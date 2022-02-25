إقبال متوسط على انتخابات نقابة «المهندسين» ببني سويف

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية في محافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، وسط إقبال متوسط في الساعات الأولى، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للإدلاء بأصواتهم ببني سويف

وبدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في محافظة بني سويف، في التوافد على اللجان الانتخابية اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفي بعد فتح باب التصويت في العاشرة صباحا.

وأوقفت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التصويت مؤقتا في الثانية عشر والربع ظهرا، وذلك مع موعد صلاة الجمعة، على أن يتم فتح باب التصويت مرة أخرى فور الانتهاء من الصلاة.

9 آلاف عضو يختارون نقيبهم الفرعي و7 أعضاء مجلس إدارة

ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ببني سويف، وهم من لهم حق التصويت، 9 آلاف عضو، حيث يجرى الانتخاب على مقعد النقيب الفرعي و7 أعضاء مقسمين كالآتي: «5 مقاعد مدني، مقعد كهرباء، مقعد عمارة»، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

6 لجان انتخابية بمقر نقابة المهندسين في بني سويف

ووفرت اللجنة المشرفة على الانتخابات كافة سبل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية، داخل اللجان الانتخابية البالغ عددها 6 لجان للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي، بمقر نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف.

وتنوعت صور الدعايا أمام النقابة ما بين لافتات واستيكرات وعدد كبير من «البروشورات» التي تتضمن البرامج الانتخابية المختلفة للمرشحين.