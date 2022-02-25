إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، من أعلي مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من عوض أحمد أبو طاهر، 60 سنة، من دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى، وأحمد صلاح بسيوني، 40 سنة، من دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة ونزيف في البطن، وأحمد محمد عبد الرحمن، 52 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن.

كما أصيب أيضا محمد صبحي عبد الحميد، 24 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة وكسر في الحوض ونزيف في البطن، وحنفي محمد شعبان، 58 سنة، من دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحاجات متفرقة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى، وأحمد محمد هاشم، 48 سنة، من دمنهور، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة، ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الرقبة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.