ضبط 1256 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للعمل على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1256) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (295 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت(43.800طن – 70 بطاقة).

ضبط (22 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (35.306 طن – 37991 عبوة).

ضبط (32 قضايا لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (7.634 طن).

ضبط (16 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (14.510طن – 1124020 عبوة – 1891462 قطعة – 17420متر).

ضبط (24 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (34 إسطوانة – 88150 لتر).

ضبط 7611 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7611) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7568) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (649) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (154) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (860) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

ضبط قرابة 2،5 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مفرمة بدون ترخيص

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مفرمة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لقيامه بإدارة المفرمة "بدون ترخيص" وتجميع و تخزين كمية كبيرة من اللحوم بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المفرمة على (2,350 طن لحوم – دهون) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ..وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.