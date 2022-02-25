حبس جزار وزوجته قتلا طفلتهما بعد رؤيتها في وضع مخل مع شاب

قررت النيابة العامة في جلستها المسائية، أمس الخميس، حبس جزار وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتل الأب لابنته بعد ضبطها في وضع مخل مع سائق «توك توك» في أثناء غيابه وزوجته عن المنزل، ومن ثمّ دفنها في مقابر العائلة سرا.

كانت مباحث الجيزة، قد تلقت بلاغا باختفاء فتاة، 15 عاما، ولم يتقدم أي من والديها بتحرير محضر بتغيبها، فشكلت المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، فتبين اختفاء الطفلة منذ 30 يوما.

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تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات التي قام بها رجال المباحث، بعد سؤال والدي الطفلة عن تبرير سبب غيابها كل هذه المدة دون أن يحررا بلاغا بغيابها، فاعترفا بقتلها بعد أن وجداها في وضع مخل مع شاب، يعمل سائق «توك توك»، ما أثار حفيظة الأب فتعدى عليها بعصا غليظة «شومة» على رأسها وفارقت على إثرها الحياة، وهرب الشاب الذي كان معها.

وقرر والدا الطفلة، التكتم على خبر وفاتها وما كانت تفعله، ليقوما بدفنها سرا في الليل بمقابر العائلة حتى لا ينكشف أمرهما.

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القبض على سائق «التوك توك»

تمكنت أجهزة الأمن من الكشف عن هوية الشاب الذي كان مع الفتاه ليلة وفاتها، والتوصل إليه، وبسؤاله أيد صحة ما جاء في اعترافات والدي الفتاة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.