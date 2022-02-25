إقبال كثيف على التصويت بانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

تشهد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم الجمعة، حالة من الإقبال الكثيف من قبل الناخبين الذين حرصوا على الحضور والتواجد للإدلاء بأصواتهم خلال آخر الساعات الأولى من الوقت المحدد للإدلاء بالأصوات في انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة.

وأوضح المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أن العملية الانتخابية حتى الآن تسير بشكل أكثر من جيد وسط إقبال كبير من المهندسين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وأنه لم يتلق أي شكاوى من المرشحين أو الناخبين منذ فتح باب التصويت حتى الآن.

عليوة يشيد بالعملية الانتخابية

ولفت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، إلى أن هناك حالة من الرضا والهدوء بين جميع المرشحين ومختلف القوائم، مشيدًا بسير العملية الانتخابية حتى الآن، وبالإشراف القضائي الكامل عليها، وذلك بوجود المستشار سيد حامد أحمد قاسم، رئيس اللجنة العامة، والمستشار عبد الوهاب نجاتي باللجنة العامة، وبمعاونة 7 قضاة للجان، ومعاونيهم من النيابة وموظفي النقابة.

12153 مهندسا يحق لهم التصويت في أسيوط

يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس المقبل، حيث من المقرر أن تشهد الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة، بينما يتم انتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.