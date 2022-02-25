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مسؤول خارجية دونستك: أوكرانيا تقصفنا منذ 8 سنوات ولا تريد الحوار معنا

كتب:

شريف سليمان
11:35 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
مسؤول الخارجية في جمهورية دونستك الانفصالية

مسؤول الخارجية في جمهورية دونستك الانفصالية

أعرب مسؤول الخارجية في جمهورية دونستك الانفصالية، عن امتنانه للرئيس الروسي بسبب قراره بالاعتراف، بجمهوريتي دونستك ولوغانسك.

وأضاف خلال كلمته: «هذا حدث تاريخي ومهم جدا لمنطقتنا، فمنطقة دونباس تعيش منذ 8 سنوات فترة من الهجمات في السلطات بكييف والقرار الروسي سيقربنا من لحظة وقف هذه الهجمات، ولجأنا إلى روسيا للحصول على دعم عسكري لأن الوضع في المنطقة تفاقم جذريا».

وتابع: «أوكرانيا شنت عشرات الهجمات ضدنا خلال السنوات الماضية وتمارس سياستها العدائية ضدنا، ولا خيار آخر أمامنا، ولا تريد الحوار معنا أو تنفيذ التزاماتها، وكل ذلك أدى إلى الوضع الراهن».

وأوضح: «نعرف أن روسيا اتخذت القرارات لنتمكن من العيش بشكل طبيعي على أراضينا، عملية نزع السلاح من أوكرانيا عنصر مهم لإثبات الحياة السلمية في دونباس».

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