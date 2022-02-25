مسؤول خارجية دونستك: أوكرانيا تقصفنا منذ 8 سنوات ولا تريد الحوار معنا

أعرب مسؤول الخارجية في جمهورية دونستك الانفصالية، عن امتنانه للرئيس الروسي بسبب قراره بالاعتراف، بجمهوريتي دونستك ولوغانسك.

وأضاف خلال كلمته: «هذا حدث تاريخي ومهم جدا لمنطقتنا، فمنطقة دونباس تعيش منذ 8 سنوات فترة من الهجمات في السلطات بكييف والقرار الروسي سيقربنا من لحظة وقف هذه الهجمات، ولجأنا إلى روسيا للحصول على دعم عسكري لأن الوضع في المنطقة تفاقم جذريا».

وتابع: «أوكرانيا شنت عشرات الهجمات ضدنا خلال السنوات الماضية وتمارس سياستها العدائية ضدنا، ولا خيار آخر أمامنا، ولا تريد الحوار معنا أو تنفيذ التزاماتها، وكل ذلك أدى إلى الوضع الراهن».

وأوضح: «نعرف أن روسيا اتخذت القرارات لنتمكن من العيش بشكل طبيعي على أراضينا، عملية نزع السلاح من أوكرانيا عنصر مهم لإثبات الحياة السلمية في دونباس».