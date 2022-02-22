«إحلال السيارات»: 2098 جنيها قيمة قسط السياراة BYD كل شهر

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن السيارة «بي واي دي» من أعلى السيارات التي تم تسليمها للمواطنين في المبادرة ، خاصة أن سعر السيارة يبدأ من 161 ألف جنية للسيارة MT F3 GLI، ويصل AT F3 GLXI إلى 179 ألف جنيه.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، عن أنّ قيمة القسط الشهري للسيارة «بي واي دي» يبدأ من 2098 جنيها، تسدد كل شهر لمدة 10 سنوات، وأن المقدم للسيارة يكون هو السيارة القديمة التي يتم تخريدها، ومضى على تصنيعها 20 عاما.

مبادرة إحلال السيارات

كانت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات الوكيل المحلي السيارات بي واي دي F3 موديل 2022، أعلنت سعر الفئة الأولى بقيمة بلغت 180 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 200 ألف جنيه في السوق المحلية.

وينتمى طرازBYD F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة ع BYD، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4533 مم

العرض 1705 مم

الارتفاع 1490 مم

سعة الشنطة الخلفية 360 لترًا

مواصفات بي واي دي F3 موديل 2022

كما دعمت سيارات بي واى دي F3 موديل 2022 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها وعدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBd، كما تحتوى على بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية بدون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، ومدخل AUX.