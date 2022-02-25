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هاني ضاحي: «الإقبال على الانتخابات مقبول وليس بالكثافة التي توقعناها»

80 % من قائمة «مهندسون في حب مصر» شباب

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أحمد البهنساوى
01:58 م | الجمعة 25 فبراير 2022
انتخابات نقابة المهندسين 2022

انتخابات نقابة المهندسين 2022

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي، والمرشح على ذات المنصب، إن الإقبال حتى الآن مقبول ولكن ليس بالكثافة التي نأملها.

وأشار، خلال مشاركته في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة: «80 % من قائمة (مهندسون في حب مصر)، من الشباب وبرنامج القائمة يعتمد على الشباب سواء تدريب أو توظيف، وأتمنى التوفيق لجميع المرشحين».

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكافة المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.

وأوضحت اللجنة أنه مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية من شعب «الكهربائية والمدنية والميكانيكا والمعمارية» 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، أما بخصوص شعب «تعدين وبترول وفلزات- الكيميائية النووية- صناعة الغزل والمنسوجات» فمطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية، 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

 

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.