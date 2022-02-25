مكافأة طبيبة و8 موظفين بوحدة صحية بالشرقية.. لالتزامهم وكفائتهم

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مكافأة طبيبة و8 موظفين، بوحدة طب الأسرة بقصاصين الأزهار، التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، وذلك أثناء قيامه بالمرور المفاجئ على الوحدة لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين

وتلاحظ أثناء المرور تواجد الجهاز الإشرافي بالإدارة الصحية يقوم بالمرور على الوحدة، وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن العمل، كما تابع تطعيم المواطنين المترددين على الوحدة الصحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موجها بتسجيل المواطنين على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة قبل التطعيم، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، سواء من خلال الفرق الثابتة بالوحدة أو الفرق المتحركة بالقرية.

مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية

وقام وكيل الوزارة بمناظرة سجلات التردد على الوحدة، وتابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية المختلفة، وبتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيدا بحسن أداء الفرق، وانتظامهم في العمل، رغم سوء الأحوال الجوية، وقرر وكيل الوزارة صرف مكافأة مالية لمقدمي الخدمة المتواجدين بالنوبتجية نظرا لالتزامهم بمواعيد العمل، وكفاءة الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدة.

وكافأ وكيل الوزارة كلا من الممرضات فادية محمد أبو غنام، وأسماء محمد عبد العزيز، وهيام يحي عبد الرحيم، والمراقبين الصحيين محمد متولي عبد الجواد، وعلي السيد علي، وفنيين الإحصاء آمنة ابراهيم السيد، وسالي صلاح أحمد، ومها السيد عرفة، وأيضا الدكتورة نورا يوسف مديرة الوقائي بالإدارة، والتي تلاحظ وجودها الإشرافي على الوحدة أثناء الزيارة.