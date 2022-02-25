تزايد الإقبال على انتخابات «المهندسين» بدمياط.. وتراشق بين المرشحين

تزايد الإقبال على انتخابات نقابة المهندسين بدمياط، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، حيث توافد عشرات المهندسين على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط دعاية مكثفة من المرشحين وداعميهم، وتواجد لأعضاء حزب مستقبل وطن لدعم مرشحيهم، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الإنشاء والتعمير لدعم المنتسبين لها.

تراشق بين المرشحين

وشهدت الانتخابات تشابكا وتراشقا بين أحد المرشحين بقائمة «نقابة فى ضهرنا»، وأحد أعضاء مجلس النقابة الحالي، وسط اتهامات بتوجيه المهندسين لعدم انتخاب مرشح بعينه.

وبدأت فى الحادية عشرة صباحا، إجراءات التصويت في انتخابات مجلس إدارة نقابة المهندسين بدمياط، فى 6 لجان بمقر النقابة بكورنيش النيل، وسط منافسة ساخنة بين المرشحين، حيث يتنافس 7 مرشحين على مقعد النقيب، و40 مرشحا على مقاعد العضوية لانتخاب 7 أعضاء.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي (النيابة الإدارية) وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.

منافسة على مقعد النقيب

ويتنافس على مقعد نقيب المهندسين بدمياط كل من شريف كامل، يوسف العاصى، محمد خشبة، كامل السعداوى، عوض محمد عوض، رضا داود، على عبد اللطيف.

بينما يتنافس 40 مرشحا على مقعد العضوية مقسمين إلي 4 شعب وهي شعبة هندسة مدنية (20 مرشحا)، وشعبة هندسة كهرباء (11 مرشحا)، وشعبة هندسة ميكانيكا (6 مرشحين)، وشعبة كيمياء ونووية- غزل ونسيج- تعدين وبترول (7 مرشحين).

5 قوائم تتنافي انتخابات «المهندسين»

وتتنافس 5 قوائم، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في محافظة دمياط، والتى تجرى اليوم 25 فبراير الجاري، وهي «نقابة تجمعنا، نقابة فى ضهرنا، المهندس أولا، معا نرتقى».

واشتعلت المنافسة، بين المرشحين الممثلين عن القوائم الخمسة أمام اللجان لكسب أصوات أعضاء الجمعية العمومية.