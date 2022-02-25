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إقبال ضعيف على التصويت فى انتخابات «المهندسين» بدمياط

كتب:

عبده عبد الباري
12:11 م | الجمعة 25 فبراير 2022
بدء انتخابات المهندسين بدمياط

بدء انتخابات المهندسين بدمياط

بدأت منذ قليل إجراءات التصويت في انتخابات مجلس إدارة نقابة المهندسين بدمياط، وذلك في 6 لجان بمقر النقابة بكورنيش النيل، وسط منافسة ساخنة بين المرشحين، حيث يتنافس 7 مرشحين على مقعد النقيب و40 مرشحا على مقاعد العضوية، لانتخاب 7 أعضاء.

ضعف الإقبال 

وتشهد مقار اللجان الانتخابية بمقر نقابة المهندسين بكورنيش النيل، إقبالا ضعيفا نظرا لسوء الأحوال الجوية ومن المنتظر زيادة الإقبال عقب الانتهاء من صلاة الجمعة.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي (النيابة الإدارية) وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.

7 مهندسين يتنافسون على مقعد نقيب مهندسي دمياط

ويتنافس على مقعد نقيب المهندسين بدمياط كلا من شريف كامل، يوسف العاصي، محمد خشبة، كامل السعداوى، عوض محمد عوض، رضا داود، على عبد اللطيف، بينما يتنافس 40 مرشحا على مقعد العضوية مقسمين إلى أربع شعب وهي: شعبة هندسة مدنية (20 مرشحا)، وشعبة هندسة كهرباء (11 مرشحا)، وشعبة هندسة ميكانيكا (6 مرشحين)، وشعبة كيمياء ونووية وغزل ونسيج وتعدين وبترول (7 مرشحين). 

 

5 قوائم تتنافس فى الانتخابات

وتتنافس 5 قوائم على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في محافظة دمياط، والتى تجرى اليوم وهي «نقابة تجمعنا، نقابة فى ضهرنا، المهندس أولا، معا نرتقي». 

واشتعلت المنافسة، بين المرشحين الممثلين عن القوائم الخمسة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 

 

 

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