النبراوي يدلي بصوته في انتخابات المهندسين ويدعو الأعضاء للمشاركة

أدلى المهندس طارق النبراوي، المرشح لموقع نقيب المهندسين، بصوته في انتخابات ممثلي الشُعب والنقابات الفرعية، صباح اليوم الجمعة في مركز المؤتمرات بمدينة نصر.

ودعا النبراوي في تصريحات صحفية جموع المهندسين للمشاركة في انتخابات نقابتهم، موضحا أن كل المشاركين في العملية الانتخابية، سواء كانوا منظمين أو مرشحين أو ناخبين، مسؤولين عن خروج هذه الانتخابات بصورة حضارية، دون تدخلات أو خروقات من شأنها تقويض إرادة المهندسين وإرادتهم الحرة.

انتخابات نقابة المهندسين

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكل المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.

وقال المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين في القاهرة، في تصريح لـ«الوطن»، إن العملية الانتخابية تتم في هدوء، ويتم رصد أية مخالفات، كما أوضح أن الفرز سيتم عقب غلق باب التصويت.

المرحلة الثانية للانتخابات

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن تجرى المرحلة الثالثة من الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس 2022 وتشمل الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.