انطلاق انتخابات المهندسين بالمنيا.. و45 مرشحًا يتنافسون على المقاعد

شهدت انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، وسط إشراف قضائي كامل بمقر النقابة الفرعية بمدينة المنيا.

ويتنافس في الانتخابات، 45 مرشحًا على 8 مقاعد، بينهم 7 مرشحين على مقعد النقيب بالمحافظة، و19 مرشحًا على 3 مقاعد بالشعبة المدنية، و9 على مقعدين بشعبة العمارة، و6 مرشحين على مقعد شعبة الكهرباء، و4 مرشحين على مقعد شعبة الكيمياء، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية، 13 ألفا و500 مهندسًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس محمد إسماعيل، رئيس اللجنة، قد أعلنت أمس الخميس، عن انتهاء استعداداتها لإجراء الانتخابات اليوم الجمعة.

افتتاح تجريبي لنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة

وكثف عدد من المرشحين في انتخابات نقابة المهندسين من مؤتمراتهم الانتخابية، حيث شارك أمس المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمرشح على ذات المنصب لدورة جديدة، في الافتتاح التجريبي لنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة.

تكريم الخريجين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراة

وأصدرت نقابة المهندسين بيانا في وقت سابق أكدت فيه قيام نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، تكريم ما يقرب من مائة مهندس وأسرهم، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، حيث شمل التكريم الخريجين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه.

ووجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين المصرية، اليوم الجمعة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.