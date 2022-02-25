إقبال متوسط على انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بشمال سيناء، إقبالا متوسطا منذ فتح باب التصويت وحتى الآن، وذلك بسبب برودة الجو والأمطار الخفيفة التي تتساقط على المحافظة، وقال محمد الحجاوي أحد المرشحين للانتخابات، فى تصريح لـ«الوطن» إن عدد أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى محافظة شمال سيناء، يبلغ نحو 3000 مهندسًا ومهندسة، يصوتون لاختيار مجلس نقابة المهندسين من بين 25 مرشحا و3 مرشحين على مقعد الرئيس الفرعي بشمال سيناء.

وشهدت الساعات الأولى للانتخابات إقبالا ضعيفا، تزايد بشكل ملحوظ بعد صلاة الجمعة، وشوهدت عمليات الإقبال بعد وصول عدد من الناخبين بسيارات خاصة.

25 مهندسا يتنافسون على الانتخابات بنقابة شمال سيناء

وقال عبد العزيز محمود، أحد المتابعين من أعضاء النقابة لـ«الوطن» إنه تقدم للترشيح 25 مهندسا، والذين يتنافسون على مقاعد المجلس في مختلف الشعب، فى حين يتنافس على مقعد النقيب الفرعي بشمال سيناء كل من: النقيب الحالي المهندس أمين جودة، والمهندس محمد عبد العظيم أحمد، والمهندس محمد حبيب الديب.

وكانت قد شهدت دواوين العريش مساء أمس تربيطات وتعاهدات بين الناخبين لاختيار عدد من المرشحين لانتخابات النقابة، دون التكهن بمن سوف تكون له الأحقية في الفوز والحصول على المقعد.

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت فى بيان لها، أن القائمة قد شملت أسماء المهندسين المتقدمين بأوراق ترشحهم أمام لجنة النقابة الفرعية في العريش، وهم 25 مرشحا، منهم 3 مرشحين لشعب الكهرباء و15 مرشحا من شعب مدني و3 مرشحين لشعب ميكانيكا.