اليوم.. انقطاع المياه عن 12 منطقة في القاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه اليوم السبت عن 12 منطقة في محافظة القاهرة لمدة 12 ساعة كاملة، وتستعرض «الوطن» أماكن انقطاع المياه وعدد الساعات التي ستتأثر بها هذه الأماكن بالإضافة إلى سبب قطع المياه.

أماكن انقطاع المياه في محافظة القاهرة

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان رسمي لها، الأماكن التي ستنقطع فيها المياه لمدة 12 ساعة، وهم 12 منطقة كالتالي:

1 - عزبة شنودة البحرية.

2 - شارع جسر السويس والألف مسكن.

3 - ميدان الإسماعيلية، وميدان سفير، وتريموف ومتفرعاتها.

4 - منطقة العزب.

5 - منشية التحرير.

6 - استراحة الوزير.

7 - مستشفى الجلاء.

8 - السبع عمارات.

9 - شارع شركات البترول في مسطرد.

10 - أرض الجولف التي تتبع مصر الجديدة.

11 - ألماظة.

12 - قاعدة ألماظة.

عدد ساعات قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه سوف يتم قطع المياه منذ تمام الساعة 10 صباحاً وتستمر في ذلك لمدة تصل إلى 12 ساعة كاملة، على أن تعود المياه مرة أخرى في تمام الساعة 10 مساء من نفس اليوم.

سبب انقطاع المياه عند هذه المناطق

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرى الكبرى سبب انقطاع المياه، مؤكدة أنه بسبب وجود أعمال تحويل تتعلق بمسار خط مياه قطره 1000 مم، وذلك في شارع ابن الحكم.

مياه الشرب توجه رسالة إلى المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات

ووجهت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، رسالة مهمة إلى كل من المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز، بحثهم على تدبير جميع احتياجاتهم من المياه أثناء فترة انقطاع المياه.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنها سوف تقوم بتوفير سيارات للمياه التي تصلح للشرب، وذلك في نطاق المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه، حيث يمكن للمواطنين طلبها عن طريق الاتصال على الخط الساخن 125 من خلال التليفون الأرضي.