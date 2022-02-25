أمطار غزيرة على دمياط.. وغلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد

تعرضت محافظة دمياط اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة.

غلق ميناء الصيد

وقال حمدي الغرباوي نقيب الصيادين، لـ«الوطن» إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج فجر اليوم الجمعة، وتوقفت المراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3.5 أمتار.

وأكد «الغرباوي» على أن عشرات المراكب العاملة بالبحر المتوسط من أبناء دمياط، اضطرت لدخول بوغازي بورسعيد ورشيد، بسبب ارتفاع الموج وشدة الرياح.

أمطار منذ الفجر

وكانت مدن دمياط قد تعرضت، اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة منذ الفجر، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وتراكمت مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية والقرى، بالإضافة إلى تأثر حركة الصيد في بحيرة المنزلة لعدم خروج عدد كبير من الصيادين بسبب اضطراب حالة الطقس.

وانتشرت سيارات الشفط في عدد من المدن، لكسح تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية، حتى لا تتأثر حركة المواطنين، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بمعداتها لرفع تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية، بالتعاون مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

وفى سياق متصل تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، وذلك فى إطار خطة التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة منذ أمس الخميس.

وأعلنت «محافظ دمياط» رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، ووجهت تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بالمعدات والأطقم الفنية، للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وكسح تجمعات المياه لتسيير الحركة المرورية، كما أكدت على التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة، والتواجد الميداني للتعامل مع أي مستجدات قد تحدث.