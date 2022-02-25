الرئيس الصيني يدعو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة وضمان أمن أوروبا

قال الرئيس الصيني «شي جين بينج»، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنّ الصين تدعو إلى التخلي تمامًا عن عقلية الحرب الباردة المحيطة بالقضية في أوكرانيا، وكذلك تشكيل آلية متوازنة وفعالة لضمان الأمن الأوروبي، وفقا لوكالة «تاس»، الروسية.

يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة

وبحسب تلفزيون الصين المركزي قال الرئيس الصيني: «من الضروري التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ومراعاة واحتراما للشواغل الأمنية المشروعة للدول، وتشكيل آلية متوازنة وفعالة ومستدامة لضمان الأمن الأوروبي من خلال المفاوضات»، وأضاف الرئيس الصيني: «لقد تغير الوضع في شرق أوكرانيا بشكل جذري مؤخرًا وجذب اهتمامًا متزايدًا من المجتمع الدولي».

الصين تدعم سيادة الدول

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الصين تدعم جهود حل القضايا بين روسيا وأوكرانيا من خلال المحادثات، وأشار «شي جين بينج»، إلى أن الصين تدعو باستمرار إلى احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وتنفيذ أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأكد الرئيس الصيني أن بكين ستتعاون مع المجتمع الدولي في بناء أمن متكامل ومستقر وشامل وضمان نظام عالمي قائم على أساس الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز صباح اليوم، إنه اتخذ قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة استجابة لطلب من قيادات «دونباس»، وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وفي أعقاب ذلك أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي ولندن وعدد من الدول الأخرى فرض عقوبات على أفراد وكيانات قانونية روسية، وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن القوات الروسية لم تنفذ ضربات ضد المدن الأوكرانية، وأكدت أن البنية التحتية العسكرية الأوكرانية دمرت بأسلحة دقيقة، وأكدت أن المدنيين ليسوا مهددين.