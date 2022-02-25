روسيا: نحاصر كييف غربا وقضينا على 200 عنصر من القوات الخاصة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها في أوكرانيا أصبحت تحاصر العاصمة كييف من جهة الغرب، متابعة في بيان أنه تم القضاء على عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية بلغ 200 عنصر، وذلك خلال محاولات السيطرة على مطار جوستوميل بالقرب من العاصمة كييف، وتابعت أن القوات الروسية لن تهاجم أي مناطق سكنية في العاصمة، ومن جانبه، صرح رئيس بلدية كييف أن المدينة دخلت في مرحلة الدفاع.

توغل روسي شمال كييف

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت منذ ساعات عن توغل روسي من جهة شمال كييف في منطقة أبلون، ودعت السكان إلى محاولة إعداد زجاجات مولوتوف من أجل الحضير للمعركة، كما طلبت من مواطنيها الإبلاغ عن مشاهداتهم لأماكن الآليات العسكرية الروسية، كما أوصت المواطنين بعدم ترك منازلهم، في الوقت الذي قال فيه الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تهاجم كييف حاليا من الشرق وكذلك الشمال الشرقي.

القتال على ثلاثة جبهات

وفي وقت سابق، اشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية من ثلاث جهات بعد أن شنت موسكو هجوما بريا وبحرا وجوا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وأمطرت الصواريخ أهدافًا أوكرانية، وأفادت السلطات بتدفق أعداد كبيرة من القوات عبر حدود أوكرانيا من روسيا وبيلاروسيا إلى الشمال والشرق، وهبطت على السواحل الجنوبية من البحر الأسود وبحر آزوف.

وسيطرت القوات الروسية المحمولة جواً على مطار جوستوميل، ويقع مطار جوستوميل، بجانب مطار أنتونوف، مباشرة على الحافة الشمالية من كييف، والقتال هناك هو أقرب ما وصلت إليه القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية في اليوم الأول من غزوها.

من جهة أخرى، كان حرس الحدود الأوكرانيون قد أكدوا على أن قوات برية روسية مزودة بالدبابات عبرت جنوبا عبر الحدود البيلاروسية الأوكرانية إلى منطقة كييف الإدارية، متجهة نحو العاصمة.