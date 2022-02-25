 شاب ينهي حياته شنقا على شجرة في إحدى قرى كفر الشيخ

أقدم شاب على التخلص من حياته بإحدى عزب مركز سيدي سالم، التابع لمحافظة كفر الشيخ، وذلك بشنق نفسه بإحدى الأشجار بحقل بالعزبة، ليجري نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي.

تلقى اللواء أِشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة بهنسي، التابعة للمركز، بالعثور على جثمان شاب مشنوق بإحدى الأشجار داخل أحد الحقول الزراعية بالقرية.

انتقل عدد من ضباط المركز، لموقع البلاغ ومعهم ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم، وتبين أن الجثمان لشخص يدعى «مجدي ص. ا.»، 19 سنة، وأنه قام بشنق نفسه وتخلص من حياته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تحرير محضر وإخطار جهات التحقيق

وجرى تحرير محضر بمركز الشرطة، وجار سؤال أهل المتوفى عن ملابسات الحادث وعمل التحريات الأولية، عقب فحص موقع الحادث، لكشف ملابساته بشكل كامل، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما تم إخطار جهات التحقيق، التي أمرت بإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرفها مع انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

ورجحت مصادر أمنية لـ«الوطن»، أن يكون الشاب تخلص من حياته بشنق نفسه نظرا لمروره بمشاكل نفسية وخلافات مع أسرته منذ فترة.