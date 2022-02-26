تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم: فحص 9.4 مليون طالب

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل وجهود الوزارة التي تقدمها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

1 - خلال الفترة منذ بداية العام الدراسي الجاري وحتى الآن جرى فحص 9 ملايين و455 ألف و510 طلاب في المرحلة الابتدائية.

2 - يشارك في هذه المبادرة عدد 2400 فريق طبي.

3 - تستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية.

4 - تستهدف المبادرة فحص الطلاب في 29444 مدرسة سواء حكومية أو خاصة.

5 - تستمر مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

6 - تشمل المبادرة 255 عيادة تأمين صحي.

7 - من يُكتشف إصابته بين الطلاب يُحول على الفور من أجل المتابعة بشكل دوري عن طريق عيادات التأمين الصحي.

وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

وفي سياق منفصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور لها آخر على صفحة «فيس بوك» العديد من النصائح الهامة والتي وجهتها إلى مختلف المواطنين من أجل حمايتهم من أي مضاعفات صحية قد تنتج من التقلبات الجوية، والتي يأتي من أبرزها الجلوس داخل الأماكن جيدة التهوية، وارتداء الكمامة خلال الخروج من المنزل بهدف تجنب دخول الأتربة إلى جسد الشخص وتحديداً "الشعب الهوائية".

وأضافت وزارة الصحة أنَّه يجب أيضا تناول الخضروات والفاكهة بكثرة، وشرب السوائل الدافئة، مع الحصول على قسط كبير من النوم والراحة بحيث لا يقل عن 7 ساعات، بالإضافة إلى الابتعاد عن مختلف الأماكن المزدحمة، وأخيراً تناول وجبات صحية متوازنة.