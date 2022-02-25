رفع المياه وتسليك صفايات الأمطار وتشغيل محطات الصرف بمراكز كفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات سحب وتصريف مياه الأمطار وتسليك الصفايات، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال رفع مياه الأمطار غرب وشرق العاصمة وبقرى مركز كفر الشيخ، مشددا على رفع المياه أولا بأول.

رفع مياه الأمطار من شوارع دسوق

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سحب وتصريف مياه الأمطار وفتح وتسليك صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي لاستيعاب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، ومازال العمل جاريا، كما أشرف على استمرار رفع مياه الأمطار بالوحدات القروية لمركز دسوق في «محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفر العرب»، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق.

متابعة العمل في محطات الصرف الصحي

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من شوارع بلطيم، وقرى المركز، ومتابعة العمل بمحطات الصرف، كما أشرف على تسليك صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي.

بينما أشرف علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، على رفع مياه الأمطار من الشوارع، وتسليك صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، إضافة لأعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات.

شفط تراكمات مياه الأمطار أولا بأول

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار أولا بأول، بتواجد الدكتور وائل عبد الحميد مجد، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، مشددا على سرعة شفط تراكمات المياه، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة وتغطية بيارات الصرف الصحي وضرورة تواجد المعدات الخاصة لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.