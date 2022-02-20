مدير مدرسة بكفر الشيخ يرفع مياه الأمطار من الحوش: «كلنا واحد.. ومش بنضيع وقت»

كشف السيد عبدالسلام، مدير مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، تفاصيل واقعة «كسحه» مياه الأمطار من فناء المدرسة بنفسه، فذكر أن المدرسة التي يعمل فيها تُعد مدرسة رائدة وليست تقليدية، الجميع بها أسرة واحدة متكاملة، «إحنا كأننا أب مع بناته في المدرسة، ومجموعة المدرسين بيشتغلوا معانا كأخوات برضو، بكسح فناء المدرسة عشان نتعاون ومش عاوزين نضيع ولا دقيقة من اليوم الدراسي».

يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء داخل المدرسة

وأضاف «عبد السلام»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر تقنية البث المباشر، «كان فيه أمطار الصبح، وكان لازم أكسحها عشان نعمل طابور صباحي»، موضحًا أنه يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء داخل المدرسة، طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكدًا على أنه في منصبة كمدير للمدرسة منذ عام 2014.

اعتبر مدرستي بيتي الثاني.. الطالبات عندهم نفس الروح

وتابع: «دي مدرستي بعتبرها بيتي، الطالبات عندهم نفس الروح دي والولاء للمدرسة، ننمي فيهم فكرة الانتماء للبلد، وننمي روح التعاون والحب والقيم والأخلاق العالية، عشان كده بنطلع أمهات صالحات تربي أبناءها، وتكون أمهات نظيفات ولديهم شعور بالانتماء لهذه البلد والحب، إحنا معندناش مدير مدرسة، إحنا كلنا هنا كل واحد بيعتبر نفسه مدير مدرسة، دي روح التعاون والحب».

لديه ثلاث أبناء

وواصل: «المدرسة دائما بتاخد رقم واحد في كل الأنشطة في مختلف المسابقات على المحافظة، وأنا حصلت على الرائد العام على مستوى الإدارة وكل جهودنا في المدرسة الناس كلها بتشيد بيه، نحاول نطبق اللي بيتقال لينا، التعليم الفني هو القاطرة الأساسية للصناعة في مصر، كنت مدرس ثم وكيل شؤون طلبة، ثم مدير مدرسة، و بفضل الله عندي محمد ابني في كلية الهندسة وأحمد محامي، وكريم صغير».