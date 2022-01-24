طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الكيمياء «أوبن بوك» اليوم

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021/2022، إذ يؤدي نحو 600 ألف طالب وطالبة الامتحانات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بين الطلاب والمعلمين، أثناء فترة الامتحانات.

ويؤدي طلاب أولى ثانوي، اليوم الاثنين، امتحان مادة الكيمياء، ويبدأ في الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف، إذ ينتهي في العاشرة ونصف، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

تعليمات بتدرج الأسئلة من الأسهل إلي الأصعب

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحان سيعقد ورقيا على مستوى المدرسة، حيث يكون لكل مدرسة امتحان مختلف بنظام الـ«أوبن بوك»، ويتم السماح للطلاب بدخول الامتحان بالتابلت للدخول على بنك المعرفة والكتاب الرقمي دون السماح بدخولهم بكتب ورقية.

وشددت وزارة التعليم على المدارس بأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلي الأصعب، وتتوزع على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

وقالت الوزارة إن الطالب الذي تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، يسمح له بتأجيل امتحانات نصف العام وذلك بعد منتصف العام الدراسي في جميع المدارس، وذلك بعد تقديم جميع المستندات التي تؤكد إصابته.

14 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للمقالي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواصفات امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي، والضوابط العامة للورقة والذي وضعها المركز القومي للامتحانات وهي كالتالي:-

- 50% من الامتحان للمستويات المعرفية (الفهم) بمجموع 10 درجات.

- 40% من الامتحان للمستويات المعرفية (التطبيق) بمجموع 8 درجات.

- 10% من الامتحان للمستويات العليا بمجموع درجتين.

- 70% من الأسئلة موضوعية تشمل الاختيار من متعدد بما يعادل 14 درجة.

- 30% من الأسئلة مقالية بما يعادل 6 درجات .