هاني ضاحي وأحمد عثمان ينهيان خصومتهما في انتخابات المهندسين «صور»

فوجئ الحضور في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، بدخول المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لذات المنصب، بعد إدلاءه بصوته، رفقة المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب والذي استبعده القضاء الإداري من خوض الانتخابات على مقعد النقيب بسبب عضويته في مجلس النواب.

إنهاء الخصومة

ويعد هذا اللقاء بمثابة إنهاء للخصومة الانتخابية بين الثنائي، لاسيما وأن أحمد عثمان أكد احترامه لحكم القضاء ووقوفه بجانب الفائز في الانتخابات لخدمة المهندسين.

وقال المهندس هاني ضاحي، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «علاقتي مع المهندس أحمد عثمان هي علاقة محترمة وأكن له كل الاحترام، وعملت معه وكان خير عون».

«ضاحي»: «عثمان» كان خير عون

وتابع «ضاحي»، بشأن استبعاد «عثمان» من انتخابات النقابة: «بينما الظروف التي حالت خوض المهندس أحمد عثمان الانتخابات، بسبب عضويته بمجلس النواب، كانت خارج عن إرادته، وكلنا سنتعاون لخدمة المهندس في المرحلة المقبلة وهو أخي الذي اعتز به».

«عثمان»: «ضاحي» أخويا الكبير

من جانبه، قال المهندس أحمد عثمان، بشأن إنهاء الخلاف: «قضيت 4 سنوات مع الوزير هاني ضاحي، وبغض النظر احنا موجودين في مجلس النواب نحترم قضاء مصر ونعد سيادة النقيب بإذن الله أن من يكسب سندعمه وسنتعاون في قانون النقابة كلنا مهندسين وكلنا إخوة».

وردا على سؤال بشأن بدأهم صفحة جديدة معا، أكد «عثمان»: «مفيش صفحة قديمة عشان يبقى فيه صفحة قديمة أنا أخوه الصغير، و قبلت بالحكم القضائي، زي ما القضاء هيقول هننفذ الكلام وهساعد أي حد يكسب».