بوتين يوجه رسالة حازمة للجيش الأوكراني: لا تستخدموا المدنيين دروعا لكم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المجموعات القومية المدخلة في القوات المسلحة الأوكرانية تحرض على القتل وتشارك كذلك الميليشيات المسلحة.

وأضاف «بوتين» خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي، وأذاعتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، منذ قليل، «بحسب المعلومات الواردة لاحظنا أن حركة النازيين الجدد تستخدم أسلحة ثقيلة في قلب المدن الكبرى مثل كييف فهم يخططون لإجبار روسيا على القصف وهم يتصرفون كالإرهابيين، ويتسترون وراء المدنيين بأوامر المستشاريين الأجانب كالأمريكيين».

الرئيس الروسي: الشعب الأوكراني رهينة

ووجَّه الرئيس الروسي رسالة إلى الجيش الأوكراني قائلا: «أتوجه إلى العسكريين الأوكرانيين بألا تسمحوا باستخدام المدنيين والأفراد كدروع بشرية، ويرجى منكم إرجاع زمام الأمور في يدكم، ونعرف أن الشعب الأوكراني هو رهينة».