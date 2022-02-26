بعد بدء رحلات العمرة.. تعرف على الإجراءات اللازمة للسفر لأداء المناسك

أكد علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، والتى انطلقت أولى رحلاتها أمس، اختارت أن تكون مدة البرنامج 10 أيام فقط شاملة الـ4 ليالي التي سيقضيها المعتمرون كحجر صحي مؤسسي بأحد الفنادق السعودية فور الوصول، وذلك تقليلا لتكاليف العمرة، لافتا إلى أن هناك عدد ليس كبيرا من الشركات سينظم برامج عمرة مدتها 15 يوما.

الضوابط المصرية السعودية المنظمة للعمرة

وأضاف الغمري لـ«الوطن» أنه وفقا للضوابط المصرية والسعودية المنظمة لرحلات العمرة فإن هناك العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في المواطن المصري المسافر للعمرة لهذا العام، لعل أهمها:

1- أن يكون جواز السفر الخاص بالمسافر ساريا لمدة عام على الأقل.

2- أن يكون عمر المتقدم للعمرة تجاوز الـ12 عاما قبل بدء الرحلة المسافر عليها.

3- أن يقدم شهادة صحية من أحد المستشفيات المعتمدة تفيد بعدم إصابته بأيا من الأمراض المزمنة.

4- أن تكون نتيجة تحليل «pcr» الخاص بكورونا والذي سيجريه قبل السفر للعمرة بـ72 ساعة على الأكثر «سلبية».

5- أن يكون المسافر حاصلا على أي من التطعيمات الخاصة بكورونا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

6- أن يقدم المسافر شهادة التطعيم الخاصة به معززة بالـ«qr code» من وزارة الصحة، ومحدد بها نوع التطعيم الذي حصل عليه.

7- ضرورة حصول المسافرعلى جرعة تعزيزية ثالثة من مصل كورونا لمن مضى على حصوله على جرعتى التطعيم أكثر من 6 أشهر.

8- تقديم صورة 4×6 بخلفية بيضاء للحصول على تأشيرة العمرة.

9- أن تكون الشركة المتقدم إليها هي إحدى الشركات الأعضاء في غرفة شركات السياحة، وأن تكون تأشيرة العمرة صادرة بباركود من البوابة المصرية للعمرة.