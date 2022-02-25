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مصرع ممرضة وإصابة أخرى في سقوط مصعد مستشفى السنبلاوين بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
04:25 م | الجمعة 25 فبراير 2022
مستشفى السنبلاوين العام

مستشفى السنبلاوين العام

لقيت ممرضة مصرعها وأصيبت أخرى بإصابات مختلفة في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، عقب سقوط «أسانسير» مستشفى السنبلاوين العام من الدور الرابع، وذلك حال استقلالهما له.

بلاغ بسقوط مصعد في مستشفى السنبلاوين

وتبلغ  لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة، بوجود بلاغات عن سقوط أسانسير مستشفى السنبلاوين العام وبداخله اثنين من الممرضات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين وقوات الحماية المدينة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع ممرضة تدعى «أمينة الإمام»، 32 عاما، ومقيمة بحي الحوال في السنبلاوين، وإصابة أخرى تدعى «أميرة بيومي»، 26 عاما، بإصابات مختلفة وكسور، وجرى نقلها للعناية المركزة لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.

التحقيق في أسباب سقوط المصعد

وانتقلت قيادات مديرية الصحة بالدقهلية إلى مكان الحادث، لبيان أسباب سقوط الأسانسير، ودلت المعاينة الأولية على قطع «الواير» الخاص بالمصعد وهو ما أدى إلى سقوطه، وجاري فتح تحقيق في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم صالح رمضان