الخارجية الروسية: لم نستهدف مواقع مدنية في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، لم تستهدف المدن بصواريخ أو غيرها، لكنها استهدفت البنية التحتية العسكرية، والدفاعات الجوية والمطارات.

روسيا: لا تهديد للمواطنين

وأضافت «زخاروفا»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بثته قناة العربية الإخبارية: «ليس هناك أي تهديدات تواجه المواطنين المدنيين، ونحدث البيانات يوميًا، وكل ساعة من طرف وزارة الدفاع الروسية، ووجنودنا سوف يحرصون على أمن منظمات بعثات الأمن والتعاون في أوروبا، وبعثات الأمم المتحدة التي نعمل مقراتها ونتصدى فقط للقوات الأوكرانية».

روسيا: القوات الأوكرانية تنشر فلسفة همجية

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «القوات الأوكرانية تنشر فلسفة همجية ولا ترد على أي دعوات، وإجلاء أعضاء القنصليات الروسية في أوكرانيا كان حفاظًا على سلامتهم».