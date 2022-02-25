أبرز تصريحات رئيس أوكرانيا في ثاني أيام الحرب.. «أوروبا تركتنا وحدنا»

أدلى رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنيسكي بعديد من التصريحات، اليوم، ثاني أيام حرب روسيا على أوكرانيا، والتي انطلقت فجر أمس بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قال إنها لحماية منطقة «دونباس»، وسط إدانات دولية كبيرة.

وجاءت معظم تصريحات الرئيس الأوكراني معبرة عن قدر من التفوق الروسي المتوقع في ميدان المعركة، من خلال حديثه عن الحاجة إلى المساعدة الدفاعية من حلف الناتو، ودعوته للرئيس الروسي بوتين للجلوس والتفاوض.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أهم ما قاله «زيلينسكي» خلال اليوم الثاني للحرب الروسية على أوكرانيا:

زيلينسكي: أدعو بوتين للجلوس معا لنتحدث ونتفاوض

- الدول الأوروبية تركتنا وحدنا.

- أدعو بوتين للجلوس معا لنتحدث ونتفاوض.

- روسيا مجبرة على التحدث معنا لإنهاء القتال.

- أوكرانيا لا تخشى روسيا.

- الجيش الروسي استهدف المدنيين في كييف.

- أنا موجود في أوكرانيا.

- نحتاج إلى مساعدة من الدول الغربية.

الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى مساعدة من دول حلف الناتو

- نحتاج إلى مساعدة من دول حلف الناتو.

- نطلب من الدول الغربية ضمانات لأمن أوكرانيا.

- أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات دفاعية.

- كل الدول خائفة من منحنا العضوية في الناتو.

- لا أحد في الناتو يريد منح أوكرانيا العضوية.

- نفعل ما بوسعنا للدفاع عن بلادنا.

- العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية.

أسباب حرب روسيا على أوكرانيا

واتهمت روسيا النظام الحاكم في أوكرانيا بارتكاب انتهاكات ضد سكان إقليم دونباس الموالي لروسيا، والتحضير لارتكاب مذبحة دموية بحق ذوي الأصول الروسية، وهو الأمر الذي نفته كييف مرارا.

كما تحركت أوكرانيا عسكريا وبشكل عاجل بعد تصريح للرئيس الأوكراني مؤخرا خلال مؤتمر ميونخ للأمن تحدث فيه عن مساعي أوكرانيا لامتلاك سلاح نووي، الأمر الذي ترفضه موسكو.

كما تتمسك روسيا برفض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتعتبر القبول بعضوية كييف في الحلف تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي لا يمكن القبول به، وفق التصريحات الروسية الرسمية.