بيان رسمي يكشف موقف الطلاب المصريين بأوكرانيا.. لجأوا للأونلاين مؤقتا

صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُجري اتصالات مستمرة مع السفير أيمن الجمال، سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية.

الطلاب المصريون بأوكرانيا يستكملون الدراسة أونلاين

أكد سفير مصر بأوكرانيا، أن السفارة على تواصل مُستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المُتاحة، وأن السفارة توجه إليهم التعليمات الضرورية الدائمة، لضمان سلامتهم في ضوء تطورات الأوضاع بأوكرانيا.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن تواصل السفارة المصرية مع الجامعات الأوكرانية، يؤكد موافقة هذه الجامعات على استمرار الدراسة بنظام الأونلاين للطلاب، لحين عودة الظروف الطبيعية.

الجامعات الأوكرانية ملتزمة بمراعاة مصالح الطلاب

أضاف الوزير، أن جميع الجامعات الأوكرانية، أكدت في تواصلها مع السفارة المصرية، على التزامها الكامل بمراعاة مصالح الطلاب، والحرص على مستقبلهم.

وشدد وزير التعليم العالي، أن الوزارة مُستمرة في التنسيق والمتابعة مع سفارتنا في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أمن الطلاب المصريين، وضمان الحفاظ على مستقبلهم.