حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 26-02-2022 مهنيا وعاطفيا

الكثير من الأشخاص يفضلون يوميا مطالعة حظك اليوم على كافة المستويات كونها توجههم للمضي نحو علاقة أو تجنب الدخول في مشاريع خلال تلك الفترة أو تجنب وظائف في الوقت الحالي بفضل الخسوف على سبيل المثال، لذا يهتم عدد كبير من هؤلاء المواطنين، بمتابعة توقعات الأبراج سواء كانت نارية أو مائية أو هوائية أو ترابية إذا يختلف توقع كل برج عن الآخر.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم لمواليد الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومية للقراء:

حظك اليوم برج الحمل 26-2-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بأن القمر في مربع برجك واليوم تساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والتوتر.

حظك اليوم برج الحمل 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

حظك اليوم برج الثور 26-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتطوير أعمالك وتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن التصرف في كل شيء له علاقة بالمال والاستثمار.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد وزحل داعمان ويمنحانك يقظة وقدرة على أن تتغلب على الخلافات والمعوقات.

حظك اليوم برج السرطان 26-2-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك وأن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم برج السرطان 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 26-2-2022 على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تبالغ في غضبك وحساسيتك.

حظك اليوم برج العذراء 26-2-2022 على الصعيد المهني

عطارد في منزل العمل يمدك بقوة التحمل ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك ببراعة.

حظك اليوم برج العذراء 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر والوقت مناسب للإصلاح.

حظك اليوم برج الميزان 26-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم برج الميزان 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود والفرص متاحة للاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 26-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلمس القلوب وتسيطر على من تحب.

حظك اليوم برج القوس 26-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تزدهر أعمالك ومواهبك التجارية وتصل لمكاسب تنتظرها بشرط أن تعتني بحساباتك وتراجع خطواتك.

حظك اليوم برج القوس 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

إذا أردت أن تحصل على التقدير.. حاول أن تحافظ على اللباقة في التعامل مع من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 26-2-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم برج الجدي 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وتتقدم بثقة نحو من تحب.. كما أن المريخ بمنزل الحب يؤكد على جاذبيتك.

حظك اليوم برج الدلو 26-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي عزيزي برج الدلو واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الدلو 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بالدقة في كل ما تقول وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 26-2-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس.. تكتشف أنك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.

حظك اليوم برج الحوت 26-2-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وفتنة وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.