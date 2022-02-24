بالخطوات والصور.. كيفية التقديم على شقق وحدات الإسكان المتوسط

منذ طرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لعدد 7000 وحدة ضمن الإسكان المتوسط في 3 مشروعات، وهي دار مصر وسكن مصر وجنة، أتاح الصندوق للمواطنين إمكانية تحميل كراسات الشروط والتقديم «أونلاين»، لذلك يبحث الكثيرون عن كيفية التقديم خاصة بعد إعلان الوزارة عن أن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية الحجز.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في خطوات بسيطة، كيفية التقديم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري بالتفصيل، للحصول على وحدة ضمن طرح الاسكان المتوسط، في السطور التالية:

رابط التقديم على وحدات الإسكان المتوسط

وحتى تتمكن من التقديم، يجب الدخول على الرابط من خلال الضغط هنــا، وتسجيل مستخدم جديد.

سيتطلب الأمر منك إدخال بياناتك التي تشمل رقم بطاقة الرقم القومي، الاسم، رقم الهاتف، والبريد الالكتروني، واختيار كلمة السر.

سترسل أكواد إلى الرقم الهاتف، أدخله لإنهاء عملية التسجيل.

خطوات التقديم على وحدات الإسكان

بعد الانتهاء من التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، يجب الدخول إلى الحساب من خلال كتابة الرقم القومي وكلمة السر.

ستظهر أمامك الـ3 مشروعات، دار مصر وسكن مصر وجنة.

اختر المشروع الذي دفعت مقدم جدية الحجز الخاص به، وليكن «دار مصر».

بعد الدخول على المشروع ستجد في أقصي يسار الصفحة، يوجد كراسة الشروط، يمكن تحميلها، وبجانبها تقديم طلب حجز وحدة سكنية اضغط على الثانية

سيظهر لديك صيغة إقرار تتضمن الموافقة على شروط الحصول على إسكان متوسط، اقرأها بشكل دقيق، واضغط على المربع بجانب «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام».

أخيرًا ستظهر أمامك صفحة التقديم، وبها البيانات الأساسية لصاحب الحساب مثل الرقم القومي، الاسم، رقم الهاتف، اكتب الحالة الاجتماعية، الوظيفة، وصف العنوان الحالي، محل العمل، قيمة الدخل،

وفي نهاية الصفحة ستظهر المستندات المطلوبة، حملها بصيغة بي دي اف، واضغط على إرسال.

وهكذا تكون قد قدمت ضمن وحدات الإسكان المتوسط المطروح حاليًا.