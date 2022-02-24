موعد الانتهاء من التقديم على شقق الإسكان المتوسط.. «الحق قبل الغلق»

منذ فتح باب التقديم على شقق الإسكان المتوسط، تزايد الإقبال على حجز الشقق التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وبعد مرور 10 أيام على فتح باب الحجز، أعلنت وزارة الإسكات أن عدد من تقدموا للحجز تجاوز أكثر من 13337 مواطناً سددوا مقدمات حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بالمشروعات المعلن عنها.

وفي ظل زيادة الإقبال على حجز الوحدات بمشروع جنة ودار مصر وسكن مصر، تستعرض الوطن فيما يلي آخر موعد للتقديم وسداد قيمة مقدم الحجز التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في السابق وفقا لما قالته وزارة الإسكان ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذ ي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيان للوزارة.

آخر موعد لحجز وحدات الإسكان

يمكن سداد مقدم جدية حجز وحدات الإسكان بمشروع جنة ودار مصر وسكن مصر، التي ترغب في حجزها ورفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني وسداد مصروفات التسجيل حتى يوم 8 مارس المقبل حيث سيتم غلق باب التقديم على 7 آلاف وحدة سكنية بالمشروعات الثلاثة، في ذلك التاريخ، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان.

كما طرحت كراسات شروط الوحدات السكنية بالـ3 مشروعات المعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ويمكن من خلال الموقع وفقا لما قالته مي عبدالحميد، مشاهدة كراسة الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية ومصروفات التسجيل التي تبلغ 500 جنيه.

وجُهّز الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، وفقا لما قالته مي في تصريحاتها، من أجل استيعاب الإقبال الكبير من قبل المواطنين لحجز الوحدات السكنية بالمشروعات المطروحة ومن أجل أن يتحمل ضغط رفع المستندات وحجز الوحدات السكنية، وفي إطار التيسير على المواطنين تم إطلاق خدمتين جديدتين على الموقع الإلكتروني وهي حاسبة إلكترونية يمكن من خلالها احتساب مبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية وذلك عبر الرابط، والخدمة الثانية إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة في المدن المختلفة.