شروط حصول الموظفين على شقق الإسكان المتوسط قبل نهاية الحجز

يبحث عدد كبير من الموظفين، عن شروط الحصول على شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الي أتاحت إمكانية حصول الموظفين على شقق الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة التمويل العقاري، على أن يستمر الحجز حتى 8 مارس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول الموظفين على شقق الإسكان المتوسط، وفقا لما صدر في بيان لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حصول الموظفين على شقق الإسكان المتوسط

1- يشترط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، وتتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري أو السنوي.

2- يشترط أن يوضح بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

3- يشترط أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة المطروحة بها الوحدات السكنية، أو أحد العاملين فيها.

4- يشترط ألا يكون المتقدم للحجز، قد حصل على وحدة سكنية من قبل.

5- كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم لحجز وحدات الإسكان المتوسط عن 21 عاما.

تفاصيل وحدات الإسكان المتوسط

- مشروع «سكن مصر»

- سداد 40 ألف جنيه، مقدم لجدية الحجز لوحدات «سكن مصر».

- داخل مدن: «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة- القاهرة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط- الشروق».

- تتراوح مساحات الوحدات بين 106 م2 و133 م2.

- مشروع «دار مصر»

- سداد 60 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن: «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- مساحات الوحدات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- مشروع «JANNA»

- سداد 80 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن: «6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور».

- مساحات الوحدات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.