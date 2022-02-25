تشييع جنازة محمود الكردوسي غدا من مسجد آل رشدان بمدينة نصر

تقام صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، غداً السبت الموافق 26 فبراير الجاري، بعد صلاة العصر في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، والدفن بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عن عمر ناهز 64 عاماً

يُذكر أن الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، توفي قبل قليل، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما، ويعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، وصاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه.