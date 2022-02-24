صراع روسي أوكراني على «تشرنوبل النووية».. معارك شرسة للسيطرة عليها

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أنّ القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل النووية، معتبرا ذلك إعلان حرب على أوروبا برمتها، بحسب قوله.

الرئيس الأوكراني: المدافعون عن المحطة يضحون بأرواحهم

وكتب الرئيس الأوكراني على «تويتر»، أنّ قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل، وأنّ المدافعين عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986، في إشارة إلى حادثة التسرب النووي الذي حدث من المفاعل ذلك العام، وقت أن كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي، مضيفا أنّ هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها.

من جهته، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون غيراشتشينكو أن "ثمة معارك دائرة قرب موقع تشيرنوبل حيث دخلت القوات الروسية من أراضي بيلاروس.

وكتب على تيليغرام: قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة تشيرنوبل. عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة.

روسيا: تصريحات كييف حول حيازة الأسلحة النووية قلب الوضع رأسا على عقب

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات نظام كييف حول حيازة الأسلحة النووية، قلبت الوضع برمته رأسا على عقب.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لقناة «روسيا 24»: «عندما ألمح الممثلون غير المناسبين لأوكرانيا إلى ما إذا كانوا سيعودون إلى مناقشة وجود الأسلحة النووية، تبدلت الرواية بأكملها».

كان الرئيس الروسي تطرق في خطابه الذي أعلن فيه الاعتراف بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا، إلى حديث زعماء أوكرانيا عن امتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أنهم يمكن أن يكونوا قريبين من ذلك بحكم عوامل متعددة من بينها الخبرات التي اكتسبوها من الاتحاد السوفيتي السابق، ومساعدات غربية.

وأشار بوتين إلى أن امتلاك أوكرانيا لأسلحة نووية يزيد التهديدات على روسيا ويقرب المعدل الزمني الذي يمكن أن تصل فيه الأسلحة النووية المعادية إلى العاصمة الروسية موسكو، إلى نحو 5 دقائق، حسب قوله.