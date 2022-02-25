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مشاهد لتقدم القوات العسكرية الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
10:20 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
تقدم القوات الروسية

تقدم القوات الروسية

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو، أظهر مشاهد لتقدم القوات العسكرية الروسية صوب العاصمة الأوكرانية، في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

وذكر مراسل «إكسترا نيوز» في وقت سابق من صباح اليوم، أن القصف طال جميع أجزاء أوكرانيا في الشرق والغرب والجنوب والشمال، وبالتالي فإن الحديث عن رغبة روسية في السيطرة على شرق البلاد فقط لا يمكن أن يكون صحيحا.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد قال إن هذه العملية نوعية وخاصة، بدوره علق الإعلامي همام مجاهد، قائلًا: «وفقا لما نشاهده، فإن العملية العسكرية الروسية شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنحن نرى الهجوم من 4 جهات وتنسيق مع روسيا في إدخال بري وصولا إلى كييف».

 

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بقلم شريف سليمان